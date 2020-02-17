Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nı 7. kez kaldırdı

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe tarihinde 7. kez bu kupanın sahibi oldu. Final mücadelesi baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçti. Savunmaların konuştuğu ilk periyodu Fenerbahçe 13-11 önde tamamladı. 2. periyot da sert geçti. Devre arasına 30- 30'luk eşitlikle girildi. Son periyoda 47-47 Daçka önde girdi. Son bölümde daha az hata yapan Fenerbahçe maçı 74-71 kazandı. Fenerbahçe'de maçı 15 sayıyla tamamlayan Datome final maçının MVP'si seçildi. Sarı-Lacivertli ekipte Sloukas ve De Colo da 15'er sayı attılar.
OBRADOVİC 11. KUPASINI ALDI
Coach Obradovic Fenerbahçe ile 7. yılında 11. kupasına dün uzandı...
OBRADOVİC 11. KUPASINI ALDI
Coach Obradovic Fenerbahçe ile 7. yılında 11. kupasına dün uzandı...
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