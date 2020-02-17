Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nı 7. kez kaldırdı

OBRADOVİC

finaldeyenenkazandı.Bu sonuçlatarihindekez bu kupanınsahibi oldu. Final mücadelesibaştan sona büyük birçekişme içerisinde geçti. Savunmalarınkonuştuğu ilk periyoduönde tamamladı.periyot dasert geçti. Devre arasınaeşitlikle girildi. Son periyodaöndegirdi. Son bölümde daha azhata yapanmaçıkazandı.maçı 15 sayıyla tamamlayanfinal maçınınseçildi.ekiptevedasayı attılar.Coach Obradovic Fenerbahçe ile 7. yılında 11. kupasına dün uzandı...