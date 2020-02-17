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    • Spor
    • 17.02.2020 Gazete

    Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan liderlik yorumu: Ayaklar yere basacak

    Ağaoğlu, “Ayakların yere basması diye bir tabir var. Bırakın ayakların yere basmasını o ayaklar hiçbir zaman kalkmamalı... Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz” dedi.

    Ayaklar yere basacak
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivas galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ayakların yere basması, diye bir tabir var. Bırakın ayakların yere basmasını o ayaklar hiçbir zaman kalkmamalı. Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.

    FARKLI OLMALIYDI
    Teknik direktör Hüseyin Çimşir ise, "65-70 dakika oyunu kontrol ettik. Çok pozisyona girdik. Skor daha farklı olmalıydı" dedi.

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