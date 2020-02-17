Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan liderlik yorumu: Ayaklar yere basacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivas galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ayakların yere basması, diye bir tabir var. Bırakın ayakların yere basmasını o ayaklar hiçbir zaman kalkmamalı. Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.
FARKLI OLMALIYDI
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ise, "65-70 dakika oyunu kontrol ettik. Çok pozisyona girdik. Skor daha farklı olmalıydı" dedi.
FARKLI OLMALIYDI
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ise, "65-70 dakika oyunu kontrol ettik. Çok pozisyona girdik. Skor daha farklı olmalıydı" dedi.
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