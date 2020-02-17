Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan liderlik yorumu: Ayaklar yere basacak

rabzonspor

Başkanıgalibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ayakların yere basması, diye bir tabir var. Bırakın ayakların yere basmasını o ayaklar hiçbir zaman kalkmamalı. Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.Teknik direktörise, "65-70 dakikaoyunu kontrol ettik. Çok pozisyonagirdik. Skor dahafarklı olmalıydı" dedi.