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    • Spor
    • 17.02.2020 Gazete

    Alanya’ya Gençler baskını

    Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Alanyaspor kendi saha ve seyircisi önünde başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor evinde G.Birliği’ne Stancu’nun golüyle yenilerek ağır yara aldı.

    Alanya’ya Gençler baskını
    Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Alanyaspor kendi saha ve seyircisi önünde başkent ekibi Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek ağır bir yara aldı. Maçın ilk yarısında evsahibi takım daha atak bir futbol sergilemesine rağmen devre 0-0 berabere sonuçlandı.

    STANCU AFFETMEDİ
    Maçın 2. yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 76'da Sio'nun ortasında Stancu topu ağlara göndererek G.Birliği'ni 1-0 öne geçirdi. 87'de G.Birliği Sio ile önemli bir fırsatı kaçırdı. Maçı G.Birliği 1-0 kazandı.

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