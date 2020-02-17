Alanya’ya Gençler baskını

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Alanyaspor kendi saha ve seyircisi önünde başkent ekibi Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek ağır bir yara aldı. Maçın ilk yarısında evsahibi takım daha atak bir futbol sergilemesine rağmen devre 0-0 berabere sonuçlandı.
STANCU AFFETMEDİ
Maçın 2. yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 76'da Sio'nun ortasında Stancu topu ağlara göndererek G.Birliği'ni 1-0 öne geçirdi. 87'de G.Birliği Sio ile önemli bir fırsatı kaçırdı. Maçı G.Birliği 1-0 kazandı.
STANCU AFFETMEDİ
Maçın 2. yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 76'da Sio'nun ortasında Stancu topu ağlara göndererek G.Birliği'ni 1-0 öne geçirdi. 87'de G.Birliği Sio ile önemli bir fırsatı kaçırdı. Maçı G.Birliği 1-0 kazandı.
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