Alanya’ya Gençler baskını

Lig'de üst sıraları zorlayankendi saha ve seyircisi önünde başkent ekibi'ne 1-0 yenilerek ağır bir yaraaldı. Maçın ilk yarısında evsahibitakım daha atak bir futbolsergilemesine rağmen devre0-0 berabere sonuçlandı.Maçın 2. yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 76'da Sio'nun ortasında Stancu topu ağlara göndererek G.Birliği'ni 1-0 öne geçirdi. 87'de G.Birliği Sio ile önemli bir fırsatı kaçırdı. Maçı G.Birliği 1-0 kazandı.