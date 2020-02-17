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    • 17.02.2020 20:23
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    • 17.02.2020 20:23

    MAÇ SONUCU: 0-1 ÖZET İZLE

    'nde şampiyonluğa koşan , 26. haftada konuk olduğu son sıradaki 'yi 'nin golüyle 1-0 mağlup edip üst üste 17. galibiyetine imza attı. Maçın golünü ve özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Liverpool rekora koşuyor!

    'nin 26. haftasında 'ye konuk olan , rakibini 1-0 mağlup edip ligde üst üste 17. galibiyetini aldı.

    ÖZET İZLE

    Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, 78. dakikada sahneye çıkan takımını zafere uçurdu.


    Ligde oynadığı 26 maçta 25. kez kazanan Kırmızılar puanını 76'ya çıkararak en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 25'e yükseltti. Son sıradaki Norwich ise 18 puanda kaldı.

    Liverpool ligde gelecek hafta West Ham'ı konuk edecek.

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