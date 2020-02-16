Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da yanındaki çocuğun telesiyejden düşmesini engelledi. 15 dakika havada tutup ekipleri bekledi. 12 yaşındaki yavruyu açılan ağa bırakarak sağ salim yere indirdi.
"İnsanlık görevimi yaptım" dedi. Kahraman ilan edildi.
Sloven polisi, 19 yaşındaki milli sporcumuz Kara'ya madalya verdi.
"İnsanlık görevimi yaptım" dedi. Kahraman ilan edildi.
Sloven polisi, 19 yaşındaki milli sporcumuz Kara'ya madalya verdi.
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