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    • Spor
    • 16.02.2020 Gazete

    Telesiyejden düşen çocuğun hayatını kurtaran , 'da

    Milli kayakçı , 'da yanındaki çocuğun telesiyejden düşmesini engelledi. 15 dakika havada tutup ekipleri bekledi. 12 yaşındaki yavruyu açılan ağa bırakarak yere indirdi. " görevimi yaptım" dedi. .

    Kahraman
    Milli kayakçı , 'da yanındaki çocuğun telesiyejden düşmesini engelledi. 15 dakika havada tutup ekipleri bekledi. 12 yaşındaki yavruyu açılan ağa bırakarak yere indirdi.




    "İnsanlık görevimi yaptım" dedi. .



    Sloven polisi, 19 yaşındaki milli sporcumuz Kara'ya madalya verdi.

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