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    • 15.02.2020 22:27

    Derbi öncesi 'ye 2 şok! ve ...

    derbisi öncesi 'de  ve şoku yaşanıyor...  maçının 'nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlandı.  Mücadelenin 85. dakikasında gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

    Derbi öncesi Fenerbahçe'ye 2 şok!

    derbisi öncesi 'de ve şoku yaşanıyor... maçının 'nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlandı.

    Genç futbolcu Ferdi Kadığlu, Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.



    Sol arka adalesinde bir sorun yaşayan tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.



    BİR ŞOK DA GUSTAVO'DAN
    Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçının 85. dakikasında gören Luiz Gustavo, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

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