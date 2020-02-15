Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo şoku yaşanıyor... MKE Ankaragücü maçının ikinci yarısında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlandı.

Genç futbolcu Ferdi Kadığlu, Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.







Sol arka adalesinde bir sorun yaşayan tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.







BİR ŞOK DA GUSTAVO'DAN

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçının 85. dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.