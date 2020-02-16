Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. haftasında Rhein Energie Stadı'nda Köln'e konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski, 5. dakikada Kingsley Coman ve 12. ve 66. dakikalarda Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.









BAYERN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Köln'ün tek golü 70. dakikada Mark Uth'dan geldi.

Puanını 46'ya çıkaran Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.

Köln ise 23 puanda kaldı.