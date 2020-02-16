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    • 16.02.2020 23:37
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    • 16.02.2020 23:37

    MAÇ SONUCU: Köln 1-4 ÖZET İZLE

    ’nde (Bundesliga) , deplasmanda Köln’ü 4-1 yendi. Puanını 46’ya çıkaran Bayern Münih, liderliğini sürdürdü. Maçın gollerini ve özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Bayern Münih, Köln’ü 4-1 mağlup etti

    'nde (Bundesliga) , deplasmanda Köln'ü 4-1 yendi.

    Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. haftasında Rhein Energie Stadı'nda Köln'e konuk oldu.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada , 5. dakikada Kingsley Coman ve 12. ve 66. dakikalarda Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.




    BAYERN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
    Köln'ün tek golü 70. dakikada Mark Uth'dan geldi.

    Puanını 46'ya çıkaran Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.

    Köln ise 23 puanda kaldı.


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