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    • Spor
    • 16.02.2020 23:29
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    • 16.02.2020 23:29

    MAÇ SONUCU: 4-0 ÖZET İZLE

    İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta , sahasında 'ı 4-0 mağlup etti. , geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın özetini ve gollerini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Mesut attı Arsenal kazandı!

    İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta , sahasında 'ı 4-0 mağlup etti.

    MAÇ ÖZETİ
    Emirates Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede ekibine galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Pierre Aubameyang, 57. dakikada Nicolas Pepe, 90. dakikada ve 90+5. dakikada Alexandre Lacazette attı.






    MESUT ÖZİL UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ RAKİP FİLELERİ HAVALANDIRDI
    Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

    Arsenal bu galibiyetle puanını 34'e çıkarırken, Newcastle United 31 puanda kaldı.



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