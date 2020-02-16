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    • 16.02.2020 23:20
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    • 16.02.2020 23:20

    MAÇ SONUCU: Mainz 0-0 04 | ÖZET İZLE

    'da ilk 4'e girip sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirmek isteyen 04, 22. haftada konuk olduğu Mainz ile 0-0 berabere kaldı. Schalke'de maça yedek kulübesinde başlayan ile ikinci yarıda şans buldu.

    Mainz 0-0 Schalke 04 | ÖZET İZLE

    'nın 22. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Mainz ile ilk 3'ü hedefleyen 04 karşı karşıya geldi.

    İki takımın da birçok net fırsattan yararlanamadığı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

    Ligde oynadığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Schalke puanını 36'ya çıkardı.





    MAINZ PUANINI 22 YAPTI
    Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Mainz ise puanını 22 yaptı.

    Schalke'de maça kulübede başlayan milli oyunculardan 63. dakikada Todibo'nun yerine oyuna girerken, da 75'te Benite Raman'ın yerine oyuna dahil oldu.

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