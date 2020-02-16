Süper Lig'de nabızlar yükseliyor! Şampiyonluğun en ciddi adaylarından Trabzonspor, evinde ligin zirve takipçilerinden Sivasspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer, Sivasspor karşısında alacağı 3 puanla taraftarı önünde zirveyi perçinlemek isterken Sivasspor, puan veya puanlarla dönerek üst sıralar için takibe devam etme peşinde.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Arda, Hüseyin Türkmen, Serkan, Abdurrahim, Da Costa, K. Ahmet, Doğan, A. Parmak, Bilal, Sturridge

SİVASSPOR: Samassa, Fatih, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, M.Hakan, Ziya, Fernando, Yasin, Yatabare