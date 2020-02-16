Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.02.2020 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2020 14:57

    - maçında ilk 11'ler belli oldu!

    Spor Toto 'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmaya saatler kaldı. Ligin şampiyonluk adaylarından , bir diğer zirve takipçisi 'u evinde konuk edecek.

    Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

    'de nabızlar yükseliyor! Şampiyonluğun en ciddi adaylarından , evinde ligin zirve takipçilerinden 'u konuk ediyor. Bordo mavililer, Sivasspor karşısında alacağı 3 puanla taraftarı önünde zirveyi perçinlemek isterken Sivasspor, puan veya puanlarla dönerek üst sıralar için takibe devam etme peşinde.

    TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
    Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
    TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

    Yedekler: Arda, Hüseyin Türkmen, Serkan, Abdurrahim, Da Costa, K. Ahmet, Doğan, A. Parmak, Bilal, Sturridge

    SİVASSPOR: Samassa, Fatih, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, M.Hakan, Ziya, , Yasin, Yatabare

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Trabzonspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri