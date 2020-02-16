Süper Lig'de nabızlar yükseliyor! Şampiyonluğun en ciddi adaylarından Trabzonspor, evinde ligin zirve takipçilerinden Sivasspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer, Sivasspor karşısında alacağı 3 puanla taraftarı önünde zirveyi perçinlemek isterken Sivasspor, puan veya puanlarla dönerek üst sıralar için takibe devam etme peşinde.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth
Yedekler: Arda, Hüseyin Türkmen, Serkan, Abdurrahim, Da Costa, K. Ahmet, Doğan, A. Parmak, Bilal, Sturridge
SİVASSPOR: Samassa, Fatih, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, M.Hakan, Ziya, Fernando, Yasin, Yatabare
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