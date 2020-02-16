Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Fikret Orman'ı yerden yere vurdu. Divan'da konuşan Çebi, "Orman Beşiktaş'ı yüz üstü bırakıp kaçmıştır. Beni kulübe verdiğim 2 milyon doları geri almakla suçluyor. Ben o parayı 6 senede aldım. Sen de para koydun 1 senede aldın" dedi.
ŞENOL HOCAYI KÜSTÜRDÜLER
Orman'ın samimiyetine inanmadığını söyleyen Çebi, "Kongreden bir gün önce akrabalarımı arayıp bana oy verilmemesini istemiş. Şenol hocayı bile küstüren onlardı" ifadesini kullandı.
BAĞIŞ KAMPANYASI ÇAĞRISI
Çebi kulübün zorluklardan çıkması için tek yolun bağış kampanyası olduğunu söyleyerek, "Beşiktaş'ı Beşiktaşlı'dan başkası kurtaramaz. Artık beraberiz ve sorunları çözeceğiz" dedi.
BORÇ 2 MİLYAR 961 MİLYON LİRA
Divan Kurulu'nda Beşiktaş'ın borcunun toplam 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu açıklandı. 30 Kasım 2019'da borç miktarı 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olarak duyurulmuştu.
KEÇECİ'YE YUMRUKLU SALDIRI
Beşiktaş Başkanı Çebi kürsüye geldiği sırada Çebi'nin şoförünün üye Atıf Keçeci'ye yumruk atması ortalığı gerdi. Atıf Keçeci daha sonra kürsüye çıkarak Çebi'nin bir Galatasaraylı'yı kongreyi üye yaptığını iddia etti.
ŞENOL HOCAYI KÜSTÜRDÜLER
Orman'ın samimiyetine inanmadığını söyleyen Çebi, "Kongreden bir gün önce akrabalarımı arayıp bana oy verilmemesini istemiş. Şenol hocayı bile küstüren onlardı" ifadesini kullandı.
BAĞIŞ KAMPANYASI ÇAĞRISI
Çebi kulübün zorluklardan çıkması için tek yolun bağış kampanyası olduğunu söyleyerek, "Beşiktaş'ı Beşiktaşlı'dan başkası kurtaramaz. Artık beraberiz ve sorunları çözeceğiz" dedi.
BORÇ 2 MİLYAR 961 MİLYON LİRA
Divan Kurulu'nda Beşiktaş'ın borcunun toplam 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu açıklandı. 30 Kasım 2019'da borç miktarı 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olarak duyurulmuştu.
KEÇECİ'YE YUMRUKLU SALDIRI
Beşiktaş Başkanı Çebi kürsüye geldiği sırada Çebi'nin şoförünün üye Atıf Keçeci'ye yumruk atması ortalığı gerdi. Atıf Keçeci daha sonra kürsüye çıkarak Çebi'nin bir Galatasaraylı'yı kongreyi üye yaptığını iddia etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.