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    • Spor
    • 16.02.2020 Gazete

    Divan’da eski başkanı topa tuttu: bırakıp kaçtı

     Başkanı , ’nda ’ı hedef aldı. Kendisinin asla kaçmadığını söyleyen Çebi, “Orman Beşiktaş’ı yüz üstü bırakıp kaçtı. Sürekli benim aleyhime çalıştı. Samimiyetine nasıl inanacağım” diye konuştu.

    Orman bırakıp kactı
    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Fikret Orman yerden yere vurdu. Divan'da konuşan Çebi, "Orman Beşiktaş'ı yüz üstü bırakıp kaçmıştır. Beni kulübe verdiğim 2 milyon doları geri almakla suçluyor. Ben o parayı 6 senede aldım. Sen de para koydun 1 senede aldın" dedi.

    ŞENOL HOCAYI KÜSTÜRDÜLER
    Orman'ın samimiyetine inanmadığını söyleyen Çebi, "Kongreden bir gün önce akrabalarımı arayıp bana oy verilmemesini istemiş. Şenol hocayı bile küstüren onlardı" ifadesini kullandı.



    BAĞIŞ KAMPANYASI ÇAĞRISI
    Çebi kulübün zorluklardan çıkması için tek yolun bağış kampanyası olduğunu söyleyerek, "'ı Beşiktaşlı'dan başkası kurtaramaz. Artık beraberiz ve sorunları çözeceğiz" dedi.

    BORÇ 2 MİLYAR 961 MİLYON LİRA
    'nda Beşiktaş'ın borcunun toplam 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu açıklandı. 30 Kasım 2019'da miktarı 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olarak duyurulmuştu.



    KEÇECİ'YE YUMRUKLU SALDIRI
    Beşiktaş Başkanı Çebi kürsüye geldiği sırada Çebi'nin şoförünün üye Atıf Keçeci'ye yumruk atması ortalığı gerdi. Atıf Keçeci daha sonra kürsüye çıkarak Çebi'nin bir Galatasaraylı'yı kongreyi üye yaptığını iddia etti.



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