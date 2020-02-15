Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda kürsüye çıktı ve zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

AMATÖRLERE KARŞI SEMPATİ BESLİYORUM

"Bundan sonra özümüzle, profesyonellerimizi de oradan tercih ederek devam etmeyi planlıyoruz. Amatörlere karşı sempatimi kimseyle tartışmak istemiyorum ama gelir/gider dengesinini ayarlamamız gerekiyor. Her şey yapılmış gibi görünse dahi bünyemizdeki sporcuların nerede spor yaptığını gördüğümüzde çok üzüldük. Stadımızda uygun olan bölümlere onları taşıdık. İnşallah başarılı olduklarını da göreceğiz."

YAŞLI HAKEM İSTEMİYORUZ

"Artık eski ve yaşlı hakemleri istemiyoruz, hata yapılacaksa genç hakemler yapsın, geleceğimizi sağlama alalım. Yaşlı hakemleri istemiyoruz. Bu VAR ile hakemlerin arası niye iyi gitmiyor' diye soruyoruz, ''cezalı hakemleri oraya koyuyoruz'' diyorlar. O zaman yabancı hakemleri oraya koyalım, biri diğerine 'abi', 'amca' diyor, böyle olmaz."

İBRA KONUSU HAKKINDA KONUŞMA İSTEMİYORUM

"Bir ibra konusu oldu, sayın Fikret Orman geçen bir televizyon programına çıktı, konuştu. Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, hakkında değerlendirmeler sürüyor, arkasındayız. Benim kendi şahsımda söyledikleri hakkında konuşmak istiyorum." Bu konu şahsileştirilecek bir konu değil, bu konu Beşiktaş için önemli. Bu konu seninle, benim aramda değil Beşiktaş ile ilgili."

AVCI'YA GEREKTİĞİ KADAR DESTEK VERDİM

"Ben gerektiği kadar Abdullah Avcı'ya destek verdim, başarısızlıklar oldu, işler istenildiği gibi gitmedi. Sizin döneminizde hocanın hakkında tartışmalar oldu, hocayı küstürdünüz, siz hocaya sahip çıkamadınız. Futbol A.Ş' ye girmemişim. Ben yüreğimi, gövdemi koydum. Nasıl girmemişim. Her türlü kurulda yer aldım, böyle bir şey söz konusu değil."

FİKRET ORMAN KULÜBÜ YÜZ ÜSTÜ BIRAKTI!

"Ben hiç bir şeyden kaçmadım, onun gibi kaçmadım (Fikret Orman hakkında) . O kulübü yüz üstü bırakıp kaçtı. Ben paramı futbol A.Ş'ye geçirmişim, sonra paramı almışım, ben kendi koyduğum parayı aldım. Sen koyduğun parayı almadın mı? bir başka yöneticimiz parasını koyup alamadı, 6 sene sonra aldı.

"Ben Fikret Orman ile ilgili bildiklerimi, bilmediklerimi burada anlatmak istemiyorum. Denetleme kurulu çalışmalara başladı. Her şeyi ortaya çıkaracağız! Ben ve yöneticilerim Abdullah Avcı'yı ne zaman eleştirdik. Ama ben, Fikret Orman yönetimi tarafından Şenol Güneş'in hedef haline getirildiğini ve hocanın küstürüldüğünü biliyorum. Ben Futbol A.Ş'den hakkım olan paramı aldım, çalmadım! Sen de paranı koydun, 1 sene sonra aldın. Ben 6 sene sonra aldım. Biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil"

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM

"Biz buraya gelmeden niye kaçıyorsunuz? Niye her şeyi bize bildirmeden gidiyorsunuz. Kulübü yüz üstü bırakıp, kaçacaksın sonra çıkıp televizyonlara konuşakacaksın. Yemin ediyorum ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." Sen başkan seçildiğin zaman, çıkıp her yerde ''Demirören'den hesap soracağım'' diye söylemedin mi? Bu Beşiktaş değerleriyle uyuşmuyor mu? Biz yaptığımız zaman neden sorun oluyor?"

BU KULÜP YAŞAYACAK

"Bu kulüp yaşayacak, kapı da haciz memurları olmadan yaşayacak ama destek olmadan olmaz, ben tek başıma yapamam. Sen 'transfer cambazı' dediğin adamı, Futbol A.Ş'ye yönetici yapamamışsın. Bir daha Fikret Orman'ın adını anmayacağım! Size söz veriyorum."

'BU ADAMA OY VERMEYİN' DEDİ!

"Sen gidip kulübü borca sokacaksın sonra vatandaş gelip, senin borcunu ödeyecek. Seçimden bir iki gün önce akrabalarımı arayıp ''bu adama oy vermeyin'' diye konuşuyorsun. Ben senin samimiyetine nasıl inanayım, sen bana 'abi' diyordun. Çok var ama devam etmeyeceğim... 'Güçlü Başkan' olarak geldin, para vereceksin. Ya güçlü olmak para vermek mi? Biz geldik, kulüp yine borç içindeydi diyor, Ahmet abi oldu Ahmet Nur Çebi. Ya yapmayın etmeyin! Her yeriniz temlikli, kolunuz, sırtınız, altınız her yer temlikli. Kulübün elde ettiği geliri bana getireceksiniz diyor, yok ya!"

Biz burayı bu şartlarda çeviriyoruz. Burada çıkacağımız tek yer kaldı! Bağış kampanyası... Beşiktaş'ı Beşiktaşlılardan başka hiç kimse kurtaramaz. Beraber yapacağız beraber!"

SÖZ VERİYORUM BAŞARILI OLACAĞIZ!

"Hazırlık bitmek üzere, en kısa sürede huzuruna geleceğiz. Bir lira da bin lira da bir. Artık biz biriz. Futbol takımımızı da yüreği olan pırlanta gibi çocuklardan oluşturacağız. Beraber oluşturacağız. Size söz veriyorum! başarılı olacağız..."