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    • Spor
    • 15.02.2020 11:53
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    • 15.02.2020 11:53

    Son dakika: 'ın borcu 2 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı

    'ın borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün 2019 tarihindeki toplantısında miktarı 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olarak duyurulmuştu.

    Beşiktaş'ın borcu açıklandı

    Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı ilk olağan toplantısında denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

    Toplam borcun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğunu açıklayan Tuncel, bunun 604 milyon 288 bin 770 lirasının dernek ve derneğe bağlı şirketlere, 2 milyar 357 milyon 613 bin 723 lirasının Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olduğunu belirtti.

    Siyah-beyazlı kulübün 2019 tarihindeki divan kurulu toplantısında miktarı 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olarak duyurulmuştu.

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