Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, mücadelenin 81. dakikasında oyundan alındı.
Tecrübeli golcü, kenara gelirken taraftarlardan tepki gördü ve direkt soyunma odasına gitti.
SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA
Sergen Yalçın konu hakkında yaptığı açıklamada "O ara oyuna bakıyordum. Soyunma odasına gitmiş olabilir, morali bozulmuş olabilir, kızmış olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Oyuncular 180-200 nabızla oynuyorlar. Bana şu ana dek gelen bir şey yok" dedi.
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