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    • Spor
    • 15.02.2020 08:54
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    • 15.02.2020 08:54

    'dan 'a şok tepki: Soyunma odasına gitti

    Son dakika haberi... 'ın 'e 1-0 mağlup olduğu maçta oyundan alınan , direkt soyunma odasına gitti. konu hakkında yaptığı açıklamada "O ara oyuna bakıyordum. Soyunma odasına gitmiş olabilir, morali bozulmuş olabilir, kızmış olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Oyuncular 180-200 nabızla oynuyorlar. Bana şu ana dek gelen bir şey yok" dedi.

    Burak Yılmaz'dan şok tepki! Soyunma odasına gitti

    'de 'e 1-0 mağlup olan 'ta , mücadelenin 81. dakikasında oyundan alındı.

    Tecrübeli golcü, kenara gelirken taraftarlardan tepki gördü ve direkt soyunma odasına gitti.

    SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA
    konu hakkında yaptığı açıklamada "O ara oyuna bakıyordum. Soyunma odasına gitmiş olabilir, morali bozulmuş olabilir, kızmış olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Oyuncular 180-200 nabızla oynuyorlar. Bana şu ana dek gelen bir şey yok" dedi.

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