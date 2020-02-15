Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.02.2020 Gazete

    Görüntü var ses yok! iyi oynadı ancak kazanamadı...

    topla oynamada yüzde 66’ya 34, rakip ceza alanında topla buluşmada 34’e 13 şutlarda 19’a 6 üstünlük kurdu. Siyah-Beyazlılar 5 korner atarken siftah yapamadı... Golü bulan Başakşehir bayram yaparken 'ın eli boş kaldı.

    Görüntü var ses yok!
    Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Beşiktaş istatistiklerde rakibine büyük bir üstünlük kurmasına rağmen sahadan puansız ayrıldı. 34 kez ceza alanında topla buluşurken bu sayı Başakşehir'de 13'te kaldı. Beşiktaş topla oynama oranında da yüzde 66'ya 34 üstünlük sağladı.

    İSTATİSTİKLER SADECE KAĞITTA KALDI...
    Maç boyunca oyunu forse eden Siyah-Beyazlılar rakip kaleye 19 şut atarken ev sahibi Başakşehir 6 kez şut denemesinde bulundu. İsabetli şutlara bakıldığında da Beşiktaş'ın 7'ye 3 üstünlüğü vardı. Ama tüm bu istatistikler skora yansımadı.

    BEŞİKTAŞ ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI
    Maçın tek golünü atan Başakşehir aldığı 3 puanla maç fazlasıyla zirveye oturken Beşiktaş zirve mücadelesinde ciddi bir yara aldı. Bir ilginç istatistik de kornerlerde yaşandı. Beşiktaş köşe gönderine 5 kez giderken, ev sahibi Başakşehir bu kategoride siftah yapamadan karşılaşmayı tamamladı.



    FAZLASINI HAK ETTİK!
    Maçın ardından konuşan , "Üzgünüz ilk yarıdaki oyuna bakarsak fazlasını hak etmiştik. az fırsat yakaladı. Biz daha fazlasını yakaladık ama atamadık. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.



    DIABY&NKOUDOU ÖFKESİ
    Beşiktaş'ta geldikleri günden beri istenilen performansı ortaya koyamayan Diaby ve Nkoudou dün yine taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. İki oyuncu, Başakşehir karşısında varlık gösteremediler. Beşiktaş Sergen Yalçın, iki öğrencisini ikinci yarıda oyundan almak zorunda kaldı.



    Beşiktaş zorlu Başakşehir deplasmanından puan çıkartamadı. 'e gol atan Boateng suskundu.



    BEŞİKTAŞ'IN AYRI BİR YERİ VAR
    Beşiktaş'a attığı golün ardından sevinç gösterisi yapmayan Demba Ba, "Bu sevgi ve saygı karşılıklı. Son geldiğimde beni çok istemişlerdi. Onların bende özel bir yeri var" diye konuştu.



    HİÇ BİR ŞEY YAPMAYAN BİR TAKIMA YENİLDİK
    , "Kaybetmek aklımızda yoktu. Oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Hiç bir şey yapmayan bir takıma yenildik" dedi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçı yorumladı. 'Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik' diyen Yalçın, şampiyonluk hedefinde geride kaldıkları için çok üzgün olduklarını vurguladı. Yalçın, "Üzgünüz. Kaybetmeyi düşünmüyorduk ve istemiyorduk. Çok da kaybedecek bir oyun da oynamadık, tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Şanssız bir günümüzdeydik" diye konuştu.







    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Görüntü var ses yok! Beşiktaş iyi oynadı ancak kazanamadı...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri