Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Beşiktaş istatistiklerde rakibine büyük bir üstünlük kurmasına rağmen sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş 34 kez ceza alanında topla buluşurken bu sayı Başakşehir'de 13'te kaldı. Beşiktaş topla oynama oranında da yüzde 66'ya 34 üstünlük sağladı.
Maç boyunca oyunu forse eden Siyah-Beyazlılar rakip kaleye 19 şut atarken ev sahibi Başakşehir 6 kez şut denemesinde bulundu. İsabetli şutlara bakıldığında da Beşiktaş'ın 7'ye 3 üstünlüğü vardı. Ama tüm bu istatistikler skora yansımadı.
BEŞİKTAŞ ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI
Maçın tek golünü atan Başakşehir aldığı 3 puanla maç fazlasıyla zirveye oturken Beşiktaş zirve mücadelesinde ciddi bir yara aldı. Bir ilginç istatistik de kornerlerde yaşandı. Beşiktaş köşe gönderine 5 kez giderken, ev sahibi Başakşehir bu kategoride siftah yapamadan karşılaşmayı tamamladı.
FAZLASINI HAK ETTİK!
Maçın ardından konuşan Jeremain Lens, "Üzgünüz ilk yarıdaki oyuna bakarsak fazlasını hak etmiştik. Başakşehir az fırsat yakaladı. Biz daha fazlasını yakaladık ama atamadık. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
DIABY&NKOUDOU ÖFKESİ
Beşiktaş'ta geldikleri günden beri istenilen performansı ortaya koyamayan Diaby ve Nkoudou dün yine taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. İki oyuncu, Başakşehir karşısında varlık gösteremediler. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iki öğrencisini ikinci yarıda oyundan almak zorunda kaldı.
Beşiktaş zorlu Başakşehir deplasmanından puan çıkartamadı. Gaziantep'e gol atan Boateng suskundu.
BEŞİKTAŞ'IN AYRI BİR YERİ VAR
Beşiktaş'a attığı golün ardından sevinç gösterisi yapmayan Demba Ba, "Bu sevgi ve saygı karşılıklı. Son geldiğimde beni çok istemişlerdi. Onların bende özel bir yeri var" diye konuştu.
HİÇ BİR ŞEY YAPMAYAN BİR TAKIMA YENİLDİK
Sergen Yalçın, "Kaybetmek aklımızda yoktu. Oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Hiç bir şey yapmayan bir takıma yenildik" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçı yorumladı. 'Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik' diyen Yalçın, şampiyonluk hedefinde geride kaldıkları için çok üzgün olduklarını vurguladı. Yalçın, "Üzgünüz. Kaybetmeyi düşünmüyorduk ve istemiyorduk. Çok da kaybedecek bir oyun da oynamadık, tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Şanssız bir günümüzdeydik" diye konuştu.
İSTATİSTİKLER SADECE KAĞITTA KALDI...
Maç boyunca oyunu forse eden Siyah-Beyazlılar rakip kaleye 19 şut atarken ev sahibi Başakşehir 6 kez şut denemesinde bulundu. İsabetli şutlara bakıldığında da Beşiktaş'ın 7'ye 3 üstünlüğü vardı. Ama tüm bu istatistikler skora yansımadı.
BEŞİKTAŞ ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI
Maçın tek golünü atan Başakşehir aldığı 3 puanla maç fazlasıyla zirveye oturken Beşiktaş zirve mücadelesinde ciddi bir yara aldı. Bir ilginç istatistik de kornerlerde yaşandı. Beşiktaş köşe gönderine 5 kez giderken, ev sahibi Başakşehir bu kategoride siftah yapamadan karşılaşmayı tamamladı.
FAZLASINI HAK ETTİK!
Maçın ardından konuşan Jeremain Lens, "Üzgünüz ilk yarıdaki oyuna bakarsak fazlasını hak etmiştik. Başakşehir az fırsat yakaladı. Biz daha fazlasını yakaladık ama atamadık. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
DIABY&NKOUDOU ÖFKESİ
Beşiktaş'ta geldikleri günden beri istenilen performansı ortaya koyamayan Diaby ve Nkoudou dün yine taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. İki oyuncu, Başakşehir karşısında varlık gösteremediler. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iki öğrencisini ikinci yarıda oyundan almak zorunda kaldı.
Beşiktaş zorlu Başakşehir deplasmanından puan çıkartamadı. Gaziantep'e gol atan Boateng suskundu.
BEŞİKTAŞ'IN AYRI BİR YERİ VAR
Beşiktaş'a attığı golün ardından sevinç gösterisi yapmayan Demba Ba, "Bu sevgi ve saygı karşılıklı. Son geldiğimde beni çok istemişlerdi. Onların bende özel bir yeri var" diye konuştu.
HİÇ BİR ŞEY YAPMAYAN BİR TAKIMA YENİLDİK
Sergen Yalçın, "Kaybetmek aklımızda yoktu. Oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Hiç bir şey yapmayan bir takıma yenildik" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçı yorumladı. 'Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik' diyen Yalçın, şampiyonluk hedefinde geride kaldıkları için çok üzgün olduklarını vurguladı. Yalçın, "Üzgünüz. Kaybetmeyi düşünmüyorduk ve istemiyorduk. Çok da kaybedecek bir oyun da oynamadık, tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Şanssız bir günümüzdeydik" diye konuştu.
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