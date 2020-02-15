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    • Spor
    • 15.02.2020 21:30
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    • 15.02.2020 21:30

    'nda ikinci oldu

    'nda serbest stil 57 kilo finalinde mindere çıkan  , Rus rakibi 'e 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

    Milli güreşçi Atlı, Avrupa ikincisi oldu

    'nda serbest stil 57 kilo finalinde mindere çıkan , Rus rakibi 'e 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

    İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun altıncı gününe, erkekler serbest stilde eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.

    TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN SERBEST STİLDE KAZANDIĞI İLK MADALYA
    Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Süleyman Atlı, 57 kilo finalinde Rus Azamat Tuskaev ile karşılaştı. Tuskaev'e 3-1 yenilen , gümüş madalya aldı.

    Süleyman Atlı'nın madalyası, 'nın bu şampiyonada serbest stilde kazandığı ilk madalya oldu.

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