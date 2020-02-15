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    • Spor
    • 15.02.2020 Gazete

    tek golle sevindi! ’a ağır darbe indirdi...

    , fırsatları harcadı. ’nın 50. dakikada attığı golle adeta yıkıldı... , yeni hocası ile 3. maçında yenilgiyle tanıştı...

    Kartal’ın buruk gecesi
    Başakşehir 'ı puansız gönderdi. 8. dakikada Crivelli, Vida'dan sıyrıldı. Tehlikeyi kaleci Karius önledi. 20'de Beşiktaş'ta Elneny'nin gelişine sert şutu yandan dışarı çıktı. 29'da Lens ortaladı. savunması ön direkte Atiba'nın vuruşuna izin vermedi.

    TOPU SKRTEL'E NİŞANLADI
    38'de Lens ortaladı. Nkoudou topu kafayla indirdi. Diaby, topu kale dibinden Skrtel'e nişanladı... 50'de Visca'nın pasında net vuruşla takımını öne geçirdi.

    MERT MÜKEMMEL ÇIKARDI
    55'de Elneny'nin ceza sahası içinden vuruşunu Mert mükemmel çıkardı... 64'te Başakşehirli Demba Ba ceza sahası içinde topun gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.



    MERT KALEYE DUVAR ÖRDÜ
    70'de Burak'ın vuruşunu Mert kurtardı. 75'te Lens'in şutunda Mert yine gole izin vermedi. 80'de Visca'nın şutunda Karius kalesini kapattı. 90+1'de Demba Ba yüzde 100'ü kaçırdı.



    BAŞAKŞEHİR 4 KÖŞE!
    Başakşehir Beşiktaş'ı konuk ettiği son 4 lig maçını da kazanmayı başardı. Siyah-Beyazlılar Mert Günok'u geçemedi. Başarılı kaleci 7 kurtarışla gole izin vermedi.

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