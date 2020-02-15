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    • Spor
    • 15.02.2020 13:59
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    • 15.02.2020 13:59

    Yukatel - maçı canlı anlatım izle

    'in 23.haftasında Yukatel -Hes Kablo karşı karşıya geliyor. Denizlispor 24 puanla 11.sırada, Kayserispor ise 12 puanla son sırada bulunuyor. Denizlispor, uzun süredir hasret duyduğu galibiyete kavuşmak isterken, Kayserispor ligde kalmak için ter dökecek. Saat 14:00'de başlayan maçın canlı anlatımını haberimizden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

    CANLI | Denizlispor-Kayserispor

    22. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor.

    Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan düdük çalıyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ile İlker Takpak üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise .

    MAÇIN 11'LERİ

    DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Özgür, Mbamba, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega

    KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Campanharo, Kravets, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic

    -Denizlispor, Süper Lig tarihinde Kayserispor'u konuk ettiği altı maçın beşini (1M) ve son dört karşılaşmayı kazandı.

    -Kayserispor ile deplasmanda oynadığı tüm Süper Lig maçlarında gol yiyen Denizlispor (toplam 9 gol), son üç karşılaşmada ise rakip fileleri havalandıramadı.

    -Süper Lig'de altı maçtır kazanamayan Denizlispor (3B 3M), daha önceki dört karşılaşmada 10 puan toplamıştı (3G 1B).

    -Deplasmanda çıktığı son dokuz maçı kaybeden Kayserispor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

    -Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında gol atamayan iki ekipten biri Denizlispor ( ile birlikte). Kayserispor ise bu dakikalarda en fazla gol yiyen takım konumunda (9).

    -Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en az isabetli şut çeken (Denizlispor; 66) ve kalesinde en fazla şut gören (Kayserispor; 140) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.

    -Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a karşı forma giydiği ilk dört maçta dört gol atan Hugo Rodallega (toplam 14 şut), daha sonraki dört karşılaşmada çektiği 18 şutta rakip fileleri havalandıramadı.

    -Bu sezon Süper Lig'de takımının iç sahada attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden oyuncu Oscar Estupinan (%50; 4/8).

    -Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla isabetli şut çeken oyuncu olan Muris Mesanovic (8), aynı zamanda gole çevirme yüzdesi en düşük isim konumunda (%9.1).

    -Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in Süper Lig kariyerinde mağlup olmadan en fazla konuk ettiği rakibi Kayserispor (6G 1B).

    VARSA YOKSA 3 PUAN

    Ligde son galibiyetini 16 Aralık'ta deplasmanında alan ardından 6 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan Denizlispor, bugün kendi evinde karşılaşacağı Kayserispor'a bilendi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Artık bu futbolu skora da yansıtmamız gerekiyor. Evimizde mutlaka kazanmak istiyoruz" dedi..

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