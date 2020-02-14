Hoş geldin vatandaş Larkin

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin'i makamında kabul ederek Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını verdi. Larkin böyle bir fırsatın kendisine verildiği için gururlu olduğunu ifade etti.
Bu arada Shane Larkin aday kodroya çağrıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız bu ay Hollanda ve İsveç'le karşılaşacak.
Bu arada Shane Larkin aday kodroya çağrıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız bu ay Hollanda ve İsveç'le karşılaşacak.
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