Ersan’ın çabası yetmedi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

ALTINORDU-OSMANLISPOR

Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 12 sayı attığı karşılaşmada Indiana Pacers'a 118- 111 yenildi. Indiana Pacers'ta 35 sayıyla oynayan T. J. Warren en skorer isimdi.Olimpiyat Oyunları'nda Sultanlar'ın Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile oynayacağı maçların programı belli oldu. İlk maçımızı 26 Temmuz Pazar günü 10.25'te Çin ile oynayacağız.1. Ligi'nde 22. hafta bugün oynanacak Altınordu-Osmanlıspor karşılaşması ile başlayacak. Mücadeleyi Murat Edooğan yönetecek. Altınordu 23 puanla 14., Osmanlıspor 17 puanla 15'inci.1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, 16 Şubat Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecekleri maç için taraftarlarına destek çağrısında bulundu.