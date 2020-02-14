Ersan’ın çabası yetmedi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

NBA'de Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 12 sayı attığı karşılaşmada Indiana Pacers'a 118- 111 yenildi. Indiana Pacers'ta 35 sayıyla oynayan T. J. Warren en skorer isimdi.
İLK MAÇIMIZ ÇİN'LE
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Sultanlar'ın Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile oynayacağı maçların programı belli oldu. İlk maçımızı 26 Temmuz Pazar günü 10.25'te Çin ile oynayacağız.
ALTINORDU-OSMANLISPOR
TFF 1. Ligi'nde 22. hafta bugün oynanacak Altınordu-Osmanlıspor karşılaşması ile başlayacak. Mücadeleyi Murat Edooğan yönetecek. Altınordu 23 puanla 14., Osmanlıspor 17 puanla 15'inci.
ŞİMŞEK DESTEK İSTEDİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, 16 Şubat Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecekleri maç için taraftarlarına destek çağrısında bulundu.
İLK MAÇIMIZ ÇİN'LE
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Sultanlar'ın Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile oynayacağı maçların programı belli oldu. İlk maçımızı 26 Temmuz Pazar günü 10.25'te Çin ile oynayacağız.
ALTINORDU-OSMANLISPOR
TFF 1. Ligi'nde 22. hafta bugün oynanacak Altınordu-Osmanlıspor karşılaşması ile başlayacak. Mücadeleyi Murat Edooğan yönetecek. Altınordu 23 puanla 14., Osmanlıspor 17 puanla 15'inci.
ŞİMŞEK DESTEK İSTEDİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, 16 Şubat Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecekleri maç için taraftarlarına destek çağrısında bulundu.
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