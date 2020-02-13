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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    Baskın basanındır! , ’i gözüne kestirdi

    , önünde hücumu ilk plana alacak. Boateng’i Burak’a yakın oynatacak olan başarılı hoca, Adem Ljajic’i kulübeye çekecek. Lens, Diaby’nin Douglas da ’ün yerine forma giyecek.

    Baskın basanındır
    imha planını belirledi... Başakşehir'le yarın kritik bir maça çıkacak olan Siyah- Beyazlı takım 11 Kasım 2014'ten beri deplasmanda yenemediği rakibini devirmek için silahlarını hazırladı. Sergen Yalçın'ın bu maçta Ljajic'i kulübeye çekerek Boateng'e şans tanıyacak.



    ÖNCE HÜCUMU DÜŞÜNECEK
    Boaeteng'i 'a yakın olarak oynatacak olan başarılı hoca böylece gol şansını artırmak istiyor. Beşiktaş sahaya evinde oynuyormuş gibi bir taktik anlayışla çıkacak.



    VİSCA'YA YAKIN MARKAJ
    Başakşehir'de önce Edin Visca'yı etkisiz hale getirmek isteyen Sergen Yalçın bu maçta Lens'i Diaby'nin, Douglas'ı da cezalı Gökhan Gönül'ün yerine oynatmayı planlıyor.



    BAŞAKŞEHİR'İ EZBERLETİYOR
    Başakşehir'i yenmeleri durumunda şampiyonluğun ciddi adayı olacaklarını düşünen Yalçın'ın öğrencileriyle yaptığı görüşmede 'in zaaflarını tek tek anlattığı gelen bilgiler arasında.



    HEM ÇALIŞTILAR HEM EĞLENDİLER
    Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın idmanında renkli dakikalar yaşandı.

    Kartal Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.1.5 saat süren çalışmada keyifli dakikalar yaşandı. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Futbolcular birbirleriyle şakalaşırken B.Şehir maçı öncesi moraller üst düzeydeydi.



    YALÇIN'DAN ÖZEL UYARILAR
    Yalçın idmanı zaman zaman durdurarak uyarılarda bulundu. Başarılı hoca savunma oyuncularını özel olarak çalıştırırken kanat ataklarıyla gole gitme çalışması yaptırdı.

    Beşiktaşlı futbolcuların yaptığı çift kalede kazanan taraf galibiyeti coşku içinde kutladı.

    63 AYDIR GALİBİYETLERİ YOK
    Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda en son 2014'te 2-1'lik skorla yendi. o tarihten sonra Başakşehir'le deplasmanda oynadıkları hiçbir maçtan galibiyetle ayrılamadı. Yalçın, 63 aylık hasrete son vermek için tüm planlarını yaptı.

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