Conte'nin ekibi Inter, Guiseppe Meazza'da karşılaştığı Napoli'ye 1-0 mağlup oldu ve rövanş maçı öncesi avantajı Napoli'ye kaptırdı.

Karşılaşmadan öne çıkanlar

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Napoli, 57. dakikada İspanyol futbolcu Fabian Ruiz'in attığı jeneriklik golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

75. dakikada Inter, Martinez'in taşıdığı topta Napoli kalesinde Romelu Lukaku ile büyük bir fırsat yakaladı. Kolombiyalı file bekçisi Ospina, yaşanan karambolde gole izin vermedi.

Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika eklendi.

Maçta başka gol olmayınca Napoli yarı final ilk maçında Inter'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

YENİ TRANSFER ERİKSEN YEDEK BAŞLADI

Antonio Conte'nin isteği doğrultusunda devre arasında Tottenham'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı Christian Eriksen karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Eriksen, karşılaşmanın 66. dakikasında Cerci'nin yerine oyuna dahil oldu.





İKİ ESKİ FENERBAHÇELİ KARŞI KARŞIYA

2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ile devre arasında Conte'nin takımı Inter ile anlaşan Victor Moses bu karşılaşmada birbirlerine rakip oldu.

Kupada, Napoli ile Inter arasındaki rövanş karşılaşması 5 Mart'ta San Paolo Stadyumu'nda oynanacak.