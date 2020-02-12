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    • 13.02.2020 01:35
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    • 13.02.2020 02:05

    yarı final ilk maçında , Inter'i yendi avantajı kaptı!

    yarı final ilk maçında , konuk olduğu Inter'i 'in 57. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj yakaladı. Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart Perşembe günü Napoli'nin sahası 'da oynanacak. İşte Inter-Napoli maçından öne çıkanlar...

    Kupada İnter'e Napoli darbesi!

    Conte'nin ekibi Inter, Guiseppe Meazza'da karşılaştığı 'ye 1-0 mağlup oldu ve rövanş maçı öncesi avantajı Napoli'ye kaptırdı.

    Karşılaşmadan öne çıkanlar

    Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

    Napoli, 57. dakikada İspanyol futbolcu 'in attığı jeneriklik golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

    75. dakikada Inter, Martinez'in taşıdığı topta Napoli kalesinde ile büyük bir fırsat yakaladı. Kolombiyalı file bekçisi Ospina, yaşanan karambolde gole izin vermedi.

    Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika eklendi.

    Maçta başka gol olmayınca Napoli yarı final ilk maçında Inter'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

    YENİ TRANSFER ERİKSEN YEDEK BAŞLADI
    'nin isteği doğrultusunda devre arasında Tottenham'dan Inter'e olan Danimarkalı Christian Eriksen karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

    Eriksen, karşılaşmanın 66. dakikasında Cerci'nin yerine oyuna dahil oldu.

    İKİ ESKİ FENERBAHÇELİ KARŞI KARŞIYA
    2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde 'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ile devre arasında Conte'nin takımı Inter ile anlaşan bu karşılaşmada birbirlerine rakip oldu.

    Kupada, Napoli ile Inter arasındaki rövanş karşılaşması 5 Mart'ta Stadyumu'nda oynanacak.

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