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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    'dan buruk veda! , Alanya’yı 3 golle geçti ama elendi

    , kupada rövanşında ile öne geçti. Ancak Bammou’nun golüyle ilk devre 1-1 berabere sona erdi. 2. yarıda 'in biri penaltıdan 2 golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Buna rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için elendi.

    Aslan'dan buruk veda!
    Cimbom kupaya de veda etti. G.Saray ilk maçta 2-0 yenildiği Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen kupanın dışında kaldı. 9. dakikada 'ın ortasında Akbaba kafayla G.Saray'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 11'de Emre Akbaba'nın şutunda top üstten dışarı gitti.

    BAMMOU EŞİTLİĞİ SAĞLADI
    Maçın 31. dakikasında Ceyhun'un pasında Bammou topu ağlara attı. Bu golle Alanyaspor beraberliği sağladı. 32'de karambolde Seri topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt kararı çıktı.



    3-1'LİK SKOR ASLAN'A YETMEDİ
    Onyekuru'nun 49'da yaptığı vuruş direkten döndü. 55'te penaltıdan G.Saray'ı 2-1 öne geçirdi. 85'te Adem skoru 3-1 yaptı. G.Saray maçı kazanmasına rağmen kupadan elendi.

    CİMBOM'DAN OFSAYT İSYANI
    G.Saray'ın 32. dakikada Seri ile bulduğu gole ofsayt bayrağı kalktı. Karar tartışma yarattı.



    G.Saray'ın Alanya maçında Seri ile 32. dakikada bulduğu gol Adem'in kaleciyi engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağına takıldı. Sarı- Kırmızılılar bu karara isyan etti.

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