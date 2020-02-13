Cimbom kupaya çeyrek finalde veda etti. G.Saray ilk maçta 2-0 yenildiği Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen kupanın dışında kaldı. 9. dakikada Ömer Bayram'ın ortasında Emre Akbaba kafayla G.Saray'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 11'de Emre Akbaba'nın şutunda top üstten dışarı gitti.
Maçın 31. dakikasında Ceyhun'un pasında Bammou topu ağlara attı. Bu golle Alanyaspor beraberliği sağladı. 32'de karambolde Seri topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt kararı çıktı.
3-1'LİK SKOR ASLAN'A YETMEDİ
Onyekuru'nun 49'da yaptığı vuruş direkten döndü. 55'te Adem penaltıdan G.Saray'ı 2-1 öne geçirdi. 85'te Adem skoru 3-1 yaptı. G.Saray maçı kazanmasına rağmen kupadan elendi.
CİMBOM'DAN OFSAYT İSYANI
G.Saray'ın 32. dakikada Seri ile bulduğu gole ofsayt bayrağı kalktı. Karar tartışma yarattı.
G.Saray'ın Alanya maçında Seri ile 32. dakikada bulduğu gol Adem'in kaleciyi engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağına takıldı. Sarı- Kırmızılılar bu karara isyan etti.
BAMMOU EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Maçın 31. dakikasında Ceyhun'un pasında Bammou topu ağlara attı. Bu golle Alanyaspor beraberliği sağladı. 32'de karambolde Seri topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt kararı çıktı.
3-1'LİK SKOR ASLAN'A YETMEDİ
Onyekuru'nun 49'da yaptığı vuruş direkten döndü. 55'te Adem penaltıdan G.Saray'ı 2-1 öne geçirdi. 85'te Adem skoru 3-1 yaptı. G.Saray maçı kazanmasına rağmen kupadan elendi.
CİMBOM'DAN OFSAYT İSYANI
G.Saray'ın 32. dakikada Seri ile bulduğu gole ofsayt bayrağı kalktı. Karar tartışma yarattı.
G.Saray'ın Alanya maçında Seri ile 32. dakikada bulduğu gol Adem'in kaleciyi engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağına takıldı. Sarı- Kırmızılılar bu karara isyan etti.
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