Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında BB Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, bugün rövanş mücadelesine çıkacak.

Trabzonspor, ilk maçtaki avantajını da koruyarak 6 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Bilal

BB ERZURUMSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'un sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya geleceği çeyrek final rövanş maçı saat 17.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak.

HEYECAN A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda turlar geçildikçe takım sayısı azalıyor, heyecan ise katlanarak artıyor. Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki mücadele A SPOR ekranlarından HD kalitesinde naklen olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında tüm gelişmeler detaylı şekilde ekranlarda olacak.

ROTASYON BEKLENİYOR

Karadeniz devinde Abdülkadir, Ahmet Canbaz, Ekuban, Yusuf ve Erce sakatlıkları nedeniyle bugün yok. Ayrıca Sörloth da cezalı. Sturridge de kadroda yok. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, 5-0'ın da avantajıyla bu maçta ligde az forma şansı bulan oyuncuları tercih edebileceği öğrenildi. Ayrıca, devre arası alınan stoperler da Costa ile Messias'ın da ilk kez oynamaları bekleniyor.