FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, ilk maçını Ankara'da 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Hollanda'ya karşı oynayacak. Milliler, ikinci maçında ise 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Anadolu Efes

Burak Can Yıldızlı - Beşiktaş JK Sompo Sigorta

Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta

Semih Erden - Pınar Karşıyaka

J. Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Şehmus Hazer - TEKSÜT Bandırma

Muhsin Yaşar - TOFAŞ

Berkan Durmaz - TOFAŞ

Berk İbrahim Uğurlu - TOFAŞ

Metin Türen - Türk Telekom