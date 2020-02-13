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    • 13.02.2020 17:24
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    • 13.02.2020 17:24

    lli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemeleri aday kadrosu açıklandı

    FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde, lli Basketbol Takımımız ilk maçını 21 Şubat'ta oynayacak. İlk rakip Hollanda. FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi antrenör ada kadrosunu belirledi. Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin de A Milli Takım'ın kadrosunda yer aldı.

    Aday kadro açıklandı! Shane Larkin....

    FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden lli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

    Ay-yıldızlılar, ilk maçını Ankara'da 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Hollanda'ya karşı oynayacak. Milliler, ikinci maçında ise 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

    Doğuş Balbay -

    Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes

    Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

    Tolga Geçim - Anadolu Efes

    Burak Can Yıldızlı - Beşiktaş JK Sompo Sigorta

    Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen

    Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

    Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta

    Semih Erden - Pınar Karşıyaka

    J. Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

    Şehmus Hazer - TEKSÜT Bandırma

    Muhsin Yaşar - TOFAŞ

    Berkan Durmaz - TOFAŞ

    Berk İbrahim Uğurlu - TOFAŞ

    Metin Türen - Türk Telekom

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