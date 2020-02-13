Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Trabzonspor, ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk oldu.







Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanan çeyrek final rövanş maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda bulduğu gollerle durumu 4-1'e getiren Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.







İLK YARIDAN DAKİKALAR

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu alarak hızla ilerleyen Guilherme, kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1

17. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşunda top Doğan Erdoğan'a çarpıp ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

47'nci dakikada Abdurrahim'in ortasında Guilherme takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 1-2. Gol pozisyonunda kale direğine çarpan Guilherme, sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Safa dahil oldu.





68'inci dakikada sağ kanattan BB Erzurumspor ceza alanına giren Abdulkadir Parmak topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.



83'üncü dakikada Bilal'in ortasında topla buluşan Safa Kınalı, takımının 4'üncü golünü attı: 1-4.



Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor, 90 dakikaya 4-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.