Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.02.2020 00:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2020 00:00

    Avrupa 3’üncüsü oldu

    'nın başkenti Roma'da düzenlenen 'nda grekoromen stil 97 kiloda Finlandiyalı rakibi Matti Elias Kuosmanen’i mağlup ederek nın sahibi oldu.

    Milli güreşçi Avrupa 3’üncüsü oldu

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda , Finlandiyalı rakibi Matti Elias Kuosnanen'i 3-3 biten maçta son sayı avantajıyla yenerek, nın sahibi oldu.

    'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.

    Grekoromen stilde 97 kiloda mücadele eden milli güreşçi Cenk, Finlandiyalı rakibiyle üçüncülük maçına çıktı.

    Cenk, Finlandiyalı rakibi Kuosnanen'i normal süresi 3-3 biten maçta son sayı avantajıyla mağlup ederek, Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

    Milli güreşçi, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 gün önce Masal Sare ismini verdikleri bir bebeği olduğunu, bu madalyayı da ona adadığını belirtti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Milli güreşçi Cenk İldem Avrupa 3’üncüsü oldu
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri