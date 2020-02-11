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    • 11.02.2020 14:58
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    • 11.02.2020 14:58

    TFF, Göztepe-Beşiktaş maçındaki kural hatası itirazını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın yaptığı "kural hatası" itirazını görüşmek için olağanüstü olarak toplanma kararı aldı.

    TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Kural hatası...

    Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı.

    Hürriyet'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, siyah beyazlı ekibin itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı.

    Beşiktaş, TFF'ye yaptığı maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini IFAB'a da iletirken, perşembe günkü toplantının ardından bir sonuca varılması bekleniyor.

    NELER YAŞANMIŞTI?
    Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

    Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i Trabzon - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak atamıştı.

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