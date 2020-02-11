Beşiktaş'ın ideal 11'inden Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.
Bir anda ideal 11'inde 7 oyuncusunu kaybetme riskini göze almak istemeyen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.
4 İSİM YOLCU
Elneny ve Karius'un istense de bonservislerinin alınamayacağı ortamda; Rebocho ve Diaby'nin de kendilerine bir faydası olmayacağını söyledi. Boateng'in ise sözleşmesini performansıyla kendisinin alabileceğinin altını çizdi.
- Spor
- 11.02.2020 12:11
- -
- Son Güncelleme:
-
- 11.02.2020 12:11
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 4 futbolcunun biletini kesti
Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve üst üste 2 galibiyetle Beşiktaş'ı zirve yarışında tutan Sergen Yalçın, sezon sonu için 4 ismin biletini kesti.
Beşiktaş'ın ideal 11'inden Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.
- Galatasaray'a kayyum davasında karar
- Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! Azerbaycan Milli Takımı iddiası
- Avrupa'nın 5 büyük liginde 59 Türk yıldız!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.