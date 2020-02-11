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    • Spor
    • 11.02.2020 12:11
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    • 11.02.2020 12:11

    'ta 4 futbolcunun biletini kesti

    Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve üst üste 2 galibiyetle 'ı zirve yarışında tutan , sezon sonu için 4 ismin biletini kesti.

    Sergen Yalçın 4 futbolcunun biletini kesti

    'ın ideal 11'inden Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

    Bir anda ideal 11'inde 7 oyuncusunu kaybetme riskini göze almak istemeyen , yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.

    4 İSİM YOLCU
    Elneny ve Karius'un istense de bonservislerinin alınamayacağı ortamda; Rebocho ve Diaby'nin de kendilerine bir faydası olmayacağını söyledi. Boateng'in ise sözleşmesini performansıyla kendisinin alabileceğinin altını çizdi.

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