Azerbaycan'dan Abdullah Avcı'ya teklif... Avcı'nın Beşiktaş ile yollarını ayırması, hoca arayışındaki ekiplerin ilgisini çekmeye başladı.
Azerbaycan merkezli Sportinfo haber sitesinde, 'Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için ona gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanıldı.
Azerbaycan Futbol Federasyonu asbaşkanları Mammadov ve Sadıkov'un Türkiye'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.
Azerbaycan'da Hırvat teknik direktör Nikola Curcevic'in (Slaven Bilic'in Beşiktaş'taki eski yardımcısı) görevine son verilmesinin ardından bir süredir boşta olan Azerbaycan teknik direktörlüğü için federasyon, son dönemde arayışlarını sıklaştırdı. Türkiye'ye gelen heyetin, Abdullah Avcı dışında bazı başka isimlerle de görüşmesinin beklendiği belirtildi.
ANLAŞIRSA BEŞİKTAŞ'IN YÜKÜ AZALACAK
Abdullah Avcı anlaştığı takdirde bu durum Beşiktaş'a da yarayacak. Yeni bir takım bulana dek kendisine 1 milyon TL aylık ödenecek teknik adam için, Beşiktaş'ın mali yükü anlaşmaya göre daha da düşecek.
Azerbaycan merkezli Sportinfo haber sitesinde, 'Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için ona gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanıldı.
Azerbaycan Futbol Federasyonu asbaşkanları Mammadov ve Sadıkov'un Türkiye'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.
Azerbaycan'da Hırvat teknik direktör Nikola Curcevic'in (Slaven Bilic'in Beşiktaş'taki eski yardımcısı) görevine son verilmesinin ardından bir süredir boşta olan Azerbaycan teknik direktörlüğü için federasyon, son dönemde arayışlarını sıklaştırdı. Türkiye'ye gelen heyetin, Abdullah Avcı dışında bazı başka isimlerle de görüşmesinin beklendiği belirtildi.
ANLAŞIRSA BEŞİKTAŞ'IN YÜKÜ AZALACAK
Abdullah Avcı anlaştığı takdirde bu durum Beşiktaş'a da yarayacak. Yeni bir takım bulana dek kendisine 1 milyon TL aylık ödenecek teknik adam için, Beşiktaş'ın mali yükü anlaşmaya göre daha da düşecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.