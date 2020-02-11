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    • 11.02.2020 11:26

    Son dakika transfer sürprizi: 'ya sürpriz talip!

    Son dakika haberi... ile yolları ayrılan 'ya, Milli Takımı'nın teklif götürdüğü iddia ediliyor. Azerbaycan asbaşkanları Mammadov ve Sadıkov'un 'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.

    Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! Azerbaycan Milli Takımı iddiası
    'dan 'ya teklif... Avcı'nın ile yollarını ayırması, hoca arayışındaki ekiplerin ilgisini çekmeye başladı.

    Azerbaycan merkezli Sportinfo haber sitesinde, 'Azerbaycan yöneticileri, milli takımın yeni ü için ona gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanıldı.

    Azerbaycan Futbol Federasyonu asbaşkanları Mammadov ve Sadıkov'un 'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.



    Azerbaycan'da Hırvat teknik direktör Nikola Curcevic'in ('in Beşiktaş'taki eski yardımcısı) görevine son verilmesinin ardından bir süredir boşta olan Azerbaycan teknik direktörlüğü için federasyon, son dönemde arayışlarını sıklaştırdı. Türkiye'ye gelen heyetin, Abdullah Avcı dışında bazı başka isimlerle de görüşmesinin beklendiği belirtildi.



    ANLAŞIRSA BEŞİKTAŞ'IN YÜKÜ AZALACAK
    Abdullah Avcı anlaştığı takdirde bu durum Beşiktaş'a da yarayacak. Yeni bir takım bulana dek kendisine 1 milyon TL aylık ödenecek teknik adam için, Beşiktaş'ın mali yükü anlaşmaya göre daha da düşecek.

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