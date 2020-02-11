Fenerbahçe Kırklarelispor maçı hangi kanalda? 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci ayağında Fenerbahçe, Kırlarelispor'u evinde konuk edecek. Kırklarelispor'la 1984 - 85 sezonunda da Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 4-2, İstanbul'da ise 4-0'lık skorla mağlup ederek elemişti. Peki, Fenerbahçe Kırklarelispor maçı hangi kanalda? 2020 FB Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda hakem Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakemin İlker Yasin Avcı olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya.

KIRKLARELİSPOR NASIL TUR ATLAR?

ZTK çeyrek final ilk maçını 3-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj elde eden Fenerbahçe her türlü beraberlik ve galibiyetin yanında 2 farklı yenilgilerde bile adını yarı finale yazdıracak.

GMG Kırklarelispor'un turu geçebilmesi için en az 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor. Normal süre GMG Kırklarelispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererse uzatma bölümüne geçilecek. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları skoru tayin edecek.

İLK KARŞILAŞMA

İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçında ise Fenerbahçe, 44 ve 52.dakikalarda Mevlüt Erdinç ile 57.dakikada İbrahim'in kendi kalesine attığı gollerle GMG Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Kırklarelispor'la 1984 - 85 sezonunda da Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 4-2, İstanbul'da ise 4-0'lık skorla mağlup ederek elemişti.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Fenerbahçe, Tarsus idmanyurdu'nu 3-1 mağlup ettikten sonra 5. turda İstanbulspor'u 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle geçti. Son 16 turunda HES Kablo Kayserispor ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmada rakibini Kadıköy'de 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Rakip GMG Kırklarelispor, 3. turdan başladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Kelkit Belediyespor ve Ankaragücü'nü 1-0 yenerek saf dışı bıraktıktan sonra 5. tur ilk maçında evinde 2-1 mağlup ettiği Gaziantep'e deplasmanda 3-2 yenilerek son 16 turuna kaldı. Kırklarelispor bu turda deplasmanda 1-1 sona eren maçın rövanşında Medipol Başakşehir ile evinde golsüz berabere kalarak son 8 takım arasına kaldı.