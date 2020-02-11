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    • 11.02.2020 11:26

    Son dakika: 'a kayyum davasında karar

    Son dakika haberine göre 'a kayyum atanmasına ilişkin açılan dava 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

    Galatasaray'a kayyum davasında karar

    'a kayyum atanmasına ilişkin açılan dava 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

    Galatasaray'da geçtiğimiz mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulda mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz Yönetimi konuyu yargıya taşıyarak ibrasızlık sonucu tüzük gereği alınması gereken seçim kararına tedbir koydurmuştu.

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