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    • 11.02.2020 07:00

    'da bombası Bonaventura! Çok gizli tutulan görüşmeyi TAKVİM açıklıyor...

    Kiralık Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan için çalışmalarına erken başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milan ile sözleşmesi bitecek olan Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçerek ilk teması sağladı... n yıldız için resmi teklif yapıldı.

    Yeni sezon bombası Bonaventura
    UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle de çok zorlanan Galatasaray şimdiden planlamasını yapmaya başladı. Sezon sonunra bonservisi bitecek olan isimler için araştırma yapan yönetimin resmi temas kurduğu futbolcuyu TAKVİM açıklıyor.

    BELHANDA     GÖZDEN ÇIKARILDI
    Kiralık oyuncular Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan, Belhanda'yı da gözden çıkaran yönetim, Milan formasını giyen Giocomo Bonaventura için harekete geçti.



    RAIOLA İLE GÖRÜŞME YAPILDI
    Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşme gerçekleştirdi. Yönetim Bonaventura için resmi teklifini iletti.

    TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
    Fatih Terim'in de transfer edilmesini istediği 30 yaşındaki futbolcu diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra karar verecek. Bonaventura 13 kez İtalyan Milli Takımı'nda oynadı.



    15 MAÇTA 2 GOL ATTI
    Bu sezon Milan formasını ligde 15 maçta terleten Giacomo Bonaventura 2 gol atarken 1 asist yaptı.


    BONAVENTURA     KİMDİR?

    YAŞI: 30

    MEVKİ: O.SAHA

    ÜLKESİ:

    OYNADIĞI TAKIMLAR
    Atalanta (İtalya)

    Padova (İtalya)

    Milan (İtalya)


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