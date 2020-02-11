Ali Koç erteledi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün FBTV'de gündeme dair önemli açıklamalar yapacaktı. Ancak Ali Koç, İdlib'de askerlerimizin şehit olması nedeniyle konuşmasını 1-2 gün ertelediğini duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün FBTV'de gündeme dair önemli açıklamalar yapacaktı. Ancak Ali Koç, İdlib'de askerlerimizin şehit olması nedeniyle konuşmasını 1-2 gün ertelediğini duyurdu.
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