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    • Spor
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    erteledi!

    Başkanı dün 'de gündeme dair önemli açıklamalar yapacaktı. Ancak Ali Koç, 'de askerlerimizin şehit olması nedeniyle konuşmasını 1-2 gün ertelediğini duyurdu.

    Ali Koç erteledi!
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün FBTV'de gündeme dair önemli açıklamalar yapacaktı. Ancak Ali Koç, İdlib'de askerlerimizin şehit olması nedeniyle konuşmasını 1-2 gün ertelediğini duyurdu.

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