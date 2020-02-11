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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    Lemina için beklenecek

    Gösterdiği müthiş performansla taraftarların gönlünde taht kuran 'nın forması giyip giymeyeceği merak konusu... Sarı-Kırmızılı yönetim Southampton'dan kiraladığı Gabonlu yıldız için sezon bitimine kadar bekleyecek. 'le görüşülecek.

    Lemina için beklenecek
    Gösterdiği müthiş performansla taraftarların gönlünde taht kuran 'nın forması giyip giymeyeceği merak konusu... Sarı-Kırmızılı yönetim Southampton'dan kiraladığı Gabonlu yıldız için sezon bitimine kadar bekleyecek. 'le görüşülecek.

    Lemina son dönemlerde gösterdiği mükemmel performansla takımın kilit isimlerinden birisi oldu.

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