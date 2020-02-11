Lemina için beklenecek

Gösterdiği müthiş performansla taraftarların gönlünde taht kuran Mario Lemina'nın yeni sezonda Galatasaray forması giyip giymeyeceği merak konusu... Sarı-Kırmızılı yönetim Southampton'dan kiraladığı Gabonlu yıldız için sezon bitimine kadar bekleyecek. Ardından İngilizler'le görüşülecek.
Lemina son dönemlerde gösterdiği mükemmel performansla takımın kilit isimlerinden birisi oldu.
Lemina son dönemlerde gösterdiği mükemmel performansla takımın kilit isimlerinden birisi oldu.
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