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    • 11.02.2020 09:29
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    • 11.02.2020 09:29

    'de sakatlıklarla boğuşan Inter'de ayağa kalktı

    Son dakika haberi... 'de iki kez üst üste ağır sakatlık yaşayan ve devre arasında Inter'e olan 'a adeta sihirli değnek değdi. 'de bir anda ayağa kalktı.

    Victor Moses Inter'de ayağa kalktı

    Sakatlığı dolayısıyla 'nin kampına katılmayan, tedavi bahanesiyle 'da çalışmalarını sürdüren asıllı oyuncu, Inter'de bir anda ayağa kalktı.

    Sabah'ın haberine göre Moses, Inter'e olduktan 2 gün sonra, Milano ekibinin 29 Ocak'ta kupada oynadığı maçında 16 dakika sahada kaldı.

    Moses, önceki gün de Inter'in 4-2 kazandığı Milan karşısında oyuna girip son golün asistini yaptı.

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