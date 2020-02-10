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    • Spor
    • 10.02.2020 10:28
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    • 10.02.2020 10:28

    çeyrek final heyecanı A 'da

    'nda çeyrek final rövanş maçları yarın akşam oynanacak Fenerbahçe - Kırklareli maçıyla start alıyor. Çeyrek finaldeki 4 karşılaşma da ekranlarından izlenebilecek.

    Kupada çeyrek final heyecanı A Spor'da

    'dan çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı A 'da yaşanacak. Salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak toplam 4 karşılaşma ile çeyrek final etabı tamamlanarak yarı final eşleşmeleri belli olacak.

    İşte A Spor'da yayınlanacak o karşılaşmalar

    11 ŞUBAT 2020 SALI
    20:30 FENERBAHÇE- GMG KIRKLARELİSPOR | canlı

    12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA
    20:30 GALATASARAY- AYTEMİZ ALANYASPOR| canlı

    13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE
    17:00 B.B. ERZURUMSPOR- TRABZONSPOR| canlı
    19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR- ANTALYASPOR | canlı

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