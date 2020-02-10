Ziraat Türkiye Kupası'dan çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı A Spor'da yaşanacak. Salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak toplam 4 karşılaşma ile çeyrek final etabı tamamlanarak yarı final eşleşmeleri belli olacak.

İşte A Spor'da yayınlanacak o karşılaşmalar

11 ŞUBAT 2020 SALI

20:30 FENERBAHÇE- GMG KIRKLARELİSPOR | canlı

12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

20:30 GALATASARAY- AYTEMİZ ALANYASPOR| canlı

13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE

17:00 B.B. ERZURUMSPOR- TRABZONSPOR| canlı

19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR- ANTALYASPOR | canlı