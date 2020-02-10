Ziraat Türkiye Kupası'dan çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı A Spor'da yaşanacak. Salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak toplam 4 karşılaşma ile çeyrek final etabı tamamlanarak yarı final eşleşmeleri belli olacak.
İşte A Spor'da yayınlanacak o karşılaşmalar
11 ŞUBAT 2020 SALI
20:30 FENERBAHÇE- GMG KIRKLARELİSPOR | canlı
12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA
20:30 GALATASARAY- AYTEMİZ ALANYASPOR| canlı
13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE
17:00 B.B. ERZURUMSPOR- TRABZONSPOR| canlı
19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR- ANTALYASPOR | canlı
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