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    • 10.02.2020 10:13
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    • 10.02.2020 10:13

    maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 ZTK FB Kırklarelispor rövanş maçı hangi kanalda?

    'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belli olacak. 'u deplasmanda 3-0 yenen , Kadıköy'den de iyi sonuçla ayrılarak bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

    Fenerbahçe-Kırklarelispor maçı ne zaman?

    maçı ne zaman? çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u konuk edecek. 5 Şubat'ta oynanan turun ilk ayağında Fenerbahçe rakibini 3-0 yenmişti. Sarı-lacivertliler avantajlı çıkacakları karşılaşmadan iyi sonuçla ayrılarak bir üst tura çıkmak istiyorlar. Peki, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

    FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kırklarelispor'u ağırlayacak. Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

    KARŞILAŞMAYI SUAT ARSLANBOĞA YÖNETECEK

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor arasında yapılacak maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre Ülker Stadı'nda 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak maçta, hakem Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

    Dördüncü hakemin İlker Yasin Avcı olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya.

    FENERBAHÇE, GMG KIRKLARELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

    Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kırklarelispor ile 11 Şubat Salı günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına dün başladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başlayan oyuncular, daha sonra sahada pas çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

    Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanda yenilenmeye dönük çalışma yaptı.

    Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.

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