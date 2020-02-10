Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Turun ilk ayağında Alanyaspor, sarı-kırmızılıları 2-0 yenerek avantajı kapmıştı. Bir üst tura çıkacak takımın belli olacağı karşılaşmada iki taraf da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Galatasaray, turun ikinci ayağıda rakibini evinde ağırlayacak. Karşılaşma, 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek mücadele A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi henüz açıklanmadı.

ALANYASPOR MAÇI SONRASI FATİH TERİM'İN İŞARET ETTİĞİ 5 İSİM!

Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ederken Galatasaray 20. hafta sonunda topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Son 4 lig maçında puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası'nda da çeyrek final aşamasında yoluna devam ediyor.

Çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, beklenmedik bir skorla sahadan 2-0 mağlup ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmış, Terim maç süresince hop oturup hop kalkarak özellikle savunmada yapılan kritik hatalara oldukça sinirlenmişti.

Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı ve fazla şansı bulamayan bazı oyunculara forma verdi.

O ŞANS YİNE KULLANILAMADI

Forma verdiği oyuncuların performansından memnun olmayan Fatih Terim'in maçın ardından da "Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk. Şans verdiğimiz bazı arkadaşlar daha iyi oynamalıydı" ifadelerini kullandı.

JIMMY DURMAZ

Galatasaray'a geldiği günden bu yana forma şansı bulduğu maçlarda bekleneni veremeyen Jimmy Durmaz, Alanyaspor karşısındaki performansı ile de hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray ile 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Jimmy'nin sezon sonunda Florya'ya veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Sakatlık sürecinin ardından yeniden takıma dönem Şener Özbayraklı, Fatih Terim'den aldığı bir şansı daha yok etti. Yeterli performansı sergileyemediği için Mariano'nun takımda kalmasını sağlayan Şener, Alanyaspor maçının büyük bir bölümünde sol bekte forma giydi ancak vasatı aşamadı.

JESSE SEKIDIKA

Galatasaray'a Eskişehirspor'dan transfer edilen Jesse Sekidika, Aytemiz Alanyaspor karşısındaki performansıyla tatmin etmedi ve Fatih Terim tarafından eleştiri aldı.

TAYLAN ANTALYALI

Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulan Taylan Antalyalı, Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başladı ancak performansıyla vasatı aşamadı.

YOUNES BELHANDA

Ocak ayında takımdan gönderilmek istenen ancak takımda kalan Younes Belhanda, formasını Emre Akbaba'ya kaptırdı.

Kupada Alanyaspor karşısında forma bulan Belhanda, performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturdu. Terim'in maç oynanırken Belhanda için kullandığı "Ruh hastası" sözleri de güne damga vurdu.