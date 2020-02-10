Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.
Sarı kırmızılı kulüp, Kasımpaşa maçının 3. dakikasında sakatlanıp kenara gelen Uruguaylı sol bek için şu açıklamada bulundu;
''Marcelo Saracchi'nin sponspor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmamıştır. Oyuncumuz, sahada adaptasyon çalışmalarına devam edecektir.''
Öte yandan tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, kondisyon ekibiyle sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.
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