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    • Spor
    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    5. vitese taktı zirveye uçuyor! ile puan farkı 3'e indi...

    Adeta idman havasında bir maç oynayan 7. dakikada Meriah’ın kendi kalesine golüyle öne geçti. 22 ve 41'de 'le ilk yarıda 3-0'ı yakalayan Sarı-Kırmızılılar ikinci devre yürüye yürüye maçı bitirdi.

    5. vitese taktı zirveye uçuyor

    Cimbom seriye bağladı... Kasımpaşa deplasmanında 3-0 kazanıp üst üste 5. galibiyetini alan Sarı- Kırmızılılar, sıralamada Fenerbahçe'yi geçti, lider Sivasspor ile de farkı 3'e indirdi. Maça çok hızlı başlayan Galatasaray 7. dakikada öne geçti. Sağ çaprazdan Sofiane Feghouli'nin sert şutu Meriah'a da çarparak ağlara gitti: 0-1.

    VAR UYARISIYLA GOL KARARI
    22. dakikada Cimbom penaltı kazandı. Adem Büyük penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. 41. dakikada Mariano'nun pasinde Adem golü attı ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesi sonrası gol kararı çıktı: 0-3.

    ÜST ÜSTE POZİSYONLAR KAÇTI
    62'de Adem'in ceza sahası dışından müthiş şutunu kaleci Fatih kornere çeldi. 68'de Onyekuru vurdu, defans çizgiden çıkardı. Dönen topta Adem ve Feghouli golü atamadı. Maç 3-0 sona erdi.



    FALCAO'YU YAKALADI!
    SEZON başı sessiz sedasız Malatya'dan transfer olan Adem Büyük önemli katkı vermeyi sürdürüyor. Kasımpaşa ağlarını 2 kez havalandıran tecrübeli yıldız 5 gole ulaşarak Radamel Falcao'yu yakaladı.

    SON İKİ SEZONDA BİR İLK!
    Üst üste ikinci deplasman galibiyetini karşısında alan son iki sezonda bunu ilk kez başardı.



    TERİM'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ: DEJAVU YAŞIYORUM
    Terim, şampiyonluk için, "Geçen sezona benzer bir durum. Dejavu yaşıyorum" dedi.

    ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
    Gecenin yıldızlarından , "Böyle maçları kazanmak çok önemli" dedi.



    RAKİPLERE     MESAJ: MAYISLAR BİZİMDİR
    KASIMPAŞA galibiyeti Galatasaray'ı iyice şampiyonluk havasına soktu. 90 dakikanın bitimi ardından Twitter hesabından "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yapıldı.
    Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonlukla ilgili, "Geçen sezona benzer bir durum var. Dejavu yaşıyoru gibiyim" dedi. Takım olarak her geçen gün iyiye gittiklerini de söyleyen Terim, "Oyun anlayışımızı daha da oturtturduğumuz inancını yaşıyorum, daha da iyi olacaktır, gelişecektir. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.

    DONK PRİMİ KAPTI
    Kupa hariç 21 maça çıkması durumunda 300 bin Euro prim kazanacak olan G.Saraylı Donk, bu sayıya dün ulaştı. Primi kaptı.

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