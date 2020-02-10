Alanyaspor'la berabere kalan ve son 2 haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında pes etmiyor... Alanya maçındaki hakem hatalarına ateş püsküren Fenerbahçe'de yönetim, futbolcular, teknik heyet ve taraftar şampiyonluk için kenetlendi. Şampiyonluk için, "Sonuna kadar savaşacağız" mesajı verildi.
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİLER
Teknik direktör Ersun Yanal, takımla bir toplantı gerçekleştirirken, oyuncular Yanal'a şampiyonluk sözü verdi. Toplantıda söz alan kaptanlar Emre ve Ozan, "Bu takım sezon sonu layık olduğu yerde olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Zirvenin 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe'ye en büyük destek ise taraftarlardan geldi. Alanya maçındaki kaybın hakem hatasından kaynaklandığını savunan taraftarlar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla takımlarına destek çıktı.
ALİ KOÇ BUGÜN FB TV'YE ÇIKIYOR
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un bugün saat 14.00'te FB TV'de gündemi değerlendireceği açıklandı. Ali Koç'un hakem hataları için kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.
İLK KEZ FENER MAÇI YÖNETTİ!
F.BAHÇE ALANYA maçının hakemi Ümit Öztürk, bu sezon ilk kez Fener'in maçını yönetmişti.
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİLER
Teknik direktör Ersun Yanal, takımla bir toplantı gerçekleştirirken, oyuncular Yanal'a şampiyonluk sözü verdi. Toplantıda söz alan kaptanlar Emre ve Ozan, "Bu takım sezon sonu layık olduğu yerde olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Zirvenin 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe'ye en büyük destek ise taraftarlardan geldi. Alanya maçındaki kaybın hakem hatasından kaynaklandığını savunan taraftarlar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla takımlarına destek çıktı.
ALİ KOÇ BUGÜN FB TV'YE ÇIKIYOR
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un bugün saat 14.00'te FB TV'de gündemi değerlendireceği açıklandı. Ali Koç'un hakem hataları için kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.
İLK KEZ FENER MAÇI YÖNETTİ!
F.BAHÇE ALANYA maçının hakemi Ümit Öztürk, bu sezon ilk kez Fener'in maçını yönetmişti.
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