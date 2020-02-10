Kupa hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Kırklareli'yi konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Alanya maçının 11'inde oynayanlar rejenerasyon ile yetinirken diğer oyuncuyar 1.5 saat çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kupada Kırklareli ile oynanacak maçta yedeklere şans vermesi bekleniyor.
- Spor
- 10.02.2020 07:03
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- Son Güncelleme:
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- 10.02.2020 07:03
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