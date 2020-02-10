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    • 10.02.2020 07:03

    Kupa hazırlıkları başladı

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Kırklareli'yi konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Alanya maçının 11'inde oynayanlar rejenerasyon ile yetinirken diğer oyuncuyar 1.5 saat çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kupada Kırklareli ile oynanacak maçta yedeklere şans vermesi bekleniyor.

    Kupa hazırlıkları başladı
    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Kırklareli'yi konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Alanya maçının 11'inde oynayanlar rejenerasyon ile yetinirken diğer oyuncuyar 1.5 saat çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kupada Kırklareli ile oynanacak maçta yedeklere şans vermesi bekleniyor.

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