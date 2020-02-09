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    • 09.02.2020 12:24
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    • 09.02.2020 12:28

    Son dakika: Süper Lig'de flaş ayrılık! 'da dönemi sona erdi

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de uzun süredir kötü giden ve düşme potasına giren 'da tecrübeli teknik direktör ile yollar ayrıldı.

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