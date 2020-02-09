Süper Lig'de uzun süredir kötü giden ve düşme potasına giren Konyaspor'da tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Süper Lig'de uzun süredir kötü giden ve düşme potasına giren Konyaspor'da tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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