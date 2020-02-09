Süper Lig'in 21. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Çaykur Rizespor'a kar engeli... Karadeniz temsilcisi kara yoluyla Trabzon'a geçip buradan hava yoluyla İzmir'e gitmek için yola çıkacaktı ancak bölgede yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'dan yapılacak uçuşlar iptal edildi.

Rizespor kafilesi İzmir'e gidemedi. Karadeniz ekibinin yöneticileri TFF ile temasa geçerek maçın ileri bir tarihe ertelenmesini talep ettiler. Görüşmelerin sürdüğü bildirildi.