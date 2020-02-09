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    • 09.02.2020 12:26

    : Çaykur Rize'a kar engeli! maçı için İzmir'e gidemediler

    haberine göre Süper Lig'in 21. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Çaykur Rize, hava muhalefeti nedeniyle İzmir'e gidemedi. Futbolseverler, maçın oynanıp oynanmayacağını merak ediyor.

    Çaykur Rizespor'a kar engeli! İzmir'e gidemediler

    Süper Lig'in 21. haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek olan Çaykur Rize'a kar engeli... Karadeniz temsilcisi kara yoluyla Trabzon'a geçip buradan hava yoluyla İzmir'e gitmek için yola çıkacaktı ancak bölgede yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'dan yapılacak uçuşlar iptal edildi.

    Rizespor kafilesi İzmir'e gidemedi. Karadeniz ekibinin yöneticileri TFF ile temasa geçerek maçın ileri bir tarihe ertelenmesini talep ettiler. Görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

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