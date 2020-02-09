Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.02.2020 13:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2020 13:33

    - |

    'in 21. haftasında HES Kablo sahasında Frapor ile karşılaşıyor. Lig'in alt sıralarını ilgilendiren maçı yönetiyor.

    Kayserispor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı yönetiyor.

    Karşılaşma öncesinde ev sahibi 20 puanla ligde son sırada yer alırken, 18 puanla 15. sırada bulunuyor.

    İLK 11'LER
    HES Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Pedro, Miguel Lopes, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Diego Angelo, Guso, Mario Situm

    Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Charles, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Sinan, Hakan, Veysel, Bünyamin

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerSpor HaberleriKayserispor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri