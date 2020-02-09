Kayserispor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetiyor.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi Kayserispor 20 puanla ligde son sırada yer alırken, Antalyaspor 18 puanla 15. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
HES Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Pedro, Miguel Lopes, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Diego Angelo, Gustavo, Mario Situm
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Charles, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Sinan, Hakan, Veysel, Bünyamin
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