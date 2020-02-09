Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.02.2020 15:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2020 18:24

    MAÇ SONUCU: 1 - 1

    'in 21'inci haftasında Demir Grup ile Medipol karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Başakşehir'in golünü Demba Ba kaydederken Sivas'un golü Yatabare'den geldi. Bu sonuçla Sivasspor puanını 42, Başakşehir 40 yaptı.

    Sivas'ta puanlar bölüşüldü

    'in 21'inci haftasında Demir Grup ile Medipol karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Başakşehir'in golünü Demba Ba kaydederken Sivas'un golü Yatabare'den geldi. Bu sonuçla Sivasspor puanını 42, Başakşehir 40 yaptı.

    3 FUTBOLCU SAKATLANDI
    Demir Grup Sivasspor'da 11. dakikada Barış Yardımcı, 70. dakikada Fernando sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Medipol Başakşehir ise Mahmut Tekdemir, 87. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    19. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

    24. dakikada Uğur Çifçi'nin altıpas önüne gönderdiği topa hareketlenen Yatabare, müsait durumda istediği kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlağı auta gönderdi.

    30. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında orta sahadan kaptığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Caiçara'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

    33. dakikada Elia'nın soldan ceza alanına ortasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

    Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    SÜPER LİG PUAN DURUMU
    1- Sivasspor (42)
    2- Trabzonspor (41) (1 Maç eksik)
    3- Başakşehir (40)
    4- Alanyaspor (39)
    5- Fenerbahçe (38)

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerSpor HaberleriMAÇ SONUCU: Sivasspor 1 - 1 Başakşehir
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri