Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Başakşehir'in golünü Demba Ba kaydederken Sivasspor'un golü Yatabare'den geldi. Bu sonuçla Sivasspor puanını 42, Başakşehir 40 yaptı.



3 FUTBOLCU SAKATLANDI

Demir Grup Sivasspor'da 11. dakikada Barış Yardımcı, 70. dakikada Fernando sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Medipol Başakşehir ise Mahmut Tekdemir, 87. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara geldi.



MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

24. dakikada Uğur Çifçi'nin altıpas önüne gönderdiği topa hareketlenen Yatabare, müsait durumda istediği kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlağı auta gönderdi.





30. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında orta sahadan kaptığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Caiçara'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada Elia'nın soldan ceza alanına ortasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Sivasspor (42)

2- Trabzonspor (41) (1 Maç eksik)

3- Başakşehir (40)

4- Alanyaspor (39)

5- Fenerbahçe (38)