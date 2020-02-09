Adana derbisi Demirspor’un

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan derbi maçta Adana Demirspor sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.
AOSMAN'DAN DUBLE
Adana Demirspor'un gollerini 39 ve 55'te Aosman, 3'te Dibba ve 90'da Mehmet Akyüz kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek sayısını ise 73. dakikada Hakan Barış'tan geldi.
AOSMAN'DAN DUBLE
Adana Demirspor'un gollerini 39 ve 55'te Aosman, 3'te Dibba ve 90'da Mehmet Akyüz kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek sayısını ise 73. dakikada Hakan Barış'tan geldi.
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