Adana derbisi Demirspor’un

1. Lig'in 21. haftasında oynanan derbi maçtaAdana Demirspor'un gollerini 39 ve 55'te Aosman, 3'te Dibba ve 90'da Mehmet Akyüz kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek sayısını ise 73. dakikada Hakan Barış'tan geldi.