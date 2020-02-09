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    • Spor
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    Adana derbisi Demirspor’un

    Mavi Şimşekler, Adanaspor’u Aosman (2) Dibba ve Mehmet’in golleriyle yendi. Adana Demirspor'un gollerini 39 ve 55'te Aosman, 3'te Dibba ve 90'da Mehmet Akyüz kaydetti.

    Adana derbisi Demirspor’un
    TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan derbi maçta Adana Demirspor sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

    AOSMAN'DAN DUBLE
    Adana Demirspor'un gollerini 39 ve 55'te Aosman, 3'te Dibba ve 90'da Mehmet Akyüz kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek sayısını ise 73. dakikada Hakan Barış'tan geldi.

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