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    • Spor
    • 08.02.2020 11:36
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    • 08.02.2020 11:36

    Euroleague'de 1 sayı ile kaybetti, yıkıldı

    Türk Hava Yollar Euroleague'de Beko, ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a bitime 2 saniye kala yediği basketle 78-77 kaybetti ve Euroleague'de 13.yenilgisini aldı. Sadece bir sayı ile kaybeden Fenerbahçe'nin başkanı , maç sonu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

    1 sayıyla maç gidince Ali Koç yıkıldı

    THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında , sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u konuk etti.

    Son 2 saniyede yediği sayıyla rakibine mağlup olan sarı-lacivertliler, 13. yenilgisini alırken, Maccabi FOX 16. galibiyetini elde etti.

    SLOUKAS SKORER BİR OYUN SERGİLEDİ

    Karşılaşmaya boyalı alanı çok iyi kullanarak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 10-8 önde geçti. Sloukas'ın başarılı oyunuyla Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.

    MACCABI DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

    İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun alan savunması karşısında rahat skor üreten Maccabi FOX, 15. dakikada öne geçti: 27-30. Hücumda top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında rahat sayı bulan İsrail ekibi, 18. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 31-37. Moladan 7-0'la dönen Fenerbahçe Beko, çeyreğin sonunda 38-37'yle tekrar üstünlüğü eline geçirmesine rağmen Maccabi FOX, soyunma odasına 41-40 önde gitti.

    Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Williams ve Kalinic'in sayılarıyla 24. dakika içinde 6 sayılık üstünlük yakaladı: 52-46. Moladan 9-0'la dönen Maccabi FOX, 25. dakikada tekrar öne geçti: 52-55. Maccabi FOX, son periyoda 64-63 üstün girdi.

    Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe savunmasını sertleştirerek başlayan Maccabi FOX, 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 8'e çıkardı: 63-71. Rakibini hücumda top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, bitime 2 dakika kala farkı 2'ye indirdi: 72-74.

    F.BAHÇE 4 SANİYE KALA ÖNE GEÇİP MAÇI VERDİ

    Sloukas'la bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisine gelen Fenerbahçe Beko, 77-76 öne geçti. Moladan sonra Hunter'la pota altından sayı bulan Maccabi FOX, son 2 saniyeye 78-77 üstün girdi. Sarı-lacivertliler kalan sürede Williams'ın uzaktan şutunda isabet bulamadı ve Maccabi FOX sahadan 78-77 galip ayrıldı.

    Maçı tribünden takip eden Başkan , İsrail ekibinin attığı sayı sonrası adeta yıkıldı.

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