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    • 08.02.2020 16:22

    Son dakika haberi...'ın FK karşısındaki ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 21.haftasında 'ın konuğu FK... Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle iyi bir ivme yakalayan Siyah-beyazlılar evinde kazanmak için oynayacak. Konuk ekip Gaziantep ise son oynadığı maçta Süper Lig'in lideri Sivasspor'a karşı 5-1'lik farklı galibiyet sevinci yaşamıştı. Sporseverler Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz...

    Beşiktaş'ın Gaziantep Karşısındaki 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 21. haftasında sahasında FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların 20 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Kara Kartal, 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

    Konuk ekibin ise, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Güneydoğu ekibi, 9. sırada bulunuyor.

    BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. VAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Ekrem Kan olacak. Mücadele, beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU!

    Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak.

    Gaziantep: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode.

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