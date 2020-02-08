Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların 20 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Kara Kartal, 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin ise, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Güneydoğu ekibi, 9. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. VAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Ekrem Kan olacak. Mücadele, beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak.

Gaziantep: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode.